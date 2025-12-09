Language
    Bandhwari Landfill: बंधवाड़ी में 15.21 लाख टन कूड़े का होगा निपटान, एजेंसियों को इसी महीने सौंपा जाएगा काम

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:23 AM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम बंधवाड़ी लैंडफिल में पड़े 15.21 लाख टन कूड़े के निस्तारण की तैयारी कर रहा है, जिसका मामला 16 दिसंबर को एनजीटी में सुना जाएगा। हाई प ...और पढ़ें

    गुरुग्राम- फरीदाबाद रोड स्थित बंधवाड़ी लैंडफिल पर बना कूड़े कापहाड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल केस की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इसके लिए गुरुग्राम नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी महीने बंधवाड़ी में पड़े 15.21 लाख टन कूड़े के निस्तारण का काम एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। सोमवार को चंडीगढ़ में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में भी इस एजेंडा को रखा गया।

    लैंडफिल साइट पर पिछले एक साल से कूड़े का निस्तारण कार्य बंद पड़ा है और लगातार कूड़ा साइट पर पहुंचने के कारण इसकी मात्रा बढ़ रही है। नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों का कहना है कि कूड़ा लैंडफिल के बाहर से न दिखे और बाहर तक फैले नहीं, इसके लिए व्यू कटर लगाए जा चुके हैं।

    ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है। लीचेट को टैंकरों के माध्यम से बहरामपुर एसटीपी में भेजा जा रहा है। नगर निगम के एक्सईएन संदीप सिहाग ने बताया कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जाएगा और एजेंसियों को जल्द काम सौंपकर समय पर कूड़े का निपटान करवाया जाएगा।

    2200 टन कूड़ा बंधवाड़ी भेज रहे

    1200 टन कूड़ा गुरुग्राम के घरों से और फरीदाबाद से 900-1000 टन कूड़ा बंधवाड़ी लैंडफिल पर प्रतिदिन भेजा जा रहा है, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कोई भी एजेंसी काम नहीं कर रही है। फरीदाबाद के कूड़े को बंद करवाने को लेकर कई बार पत्राचार हो चुका है, लेकिन अभी भी कूड़ा बंधवाड़ी में भेजा जा रहा है।

    अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

    • 30.43 लाख टन कूड़ा जनवरी 2023 में बंधवाड़ी लैंडफिल पर था।
    • 6.06 लाख टन कूड़ा जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक बंधवाड़ी में पहुंचा।
    • 5.84 लाख टन कूड़ा जनवरी 2024 से 21 नवंबर 2024 तक बंधवाड़ी में पहुंचा।
    • 42.33 लाख टन कूड़ा बंधवाड़ी में डाला गया।
    • 16.50 लाख टन कूड़े का निस्तारण जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक हुआ।
    • 17.16 लाख टन कूड़े का निस्तारण जनवरी 2024 से 21 नवंबर 2024 तक हुआ।
    • 33.66 लाख टन कुल कूड़ा निस्तारण हुआ।
    • 15.21 लाख टन कूड़ा अभी बंधवाड़ी लैंडफिल पर पड़ा है।