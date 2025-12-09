Bandhwari Landfill: बंधवाड़ी में 15.21 लाख टन कूड़े का होगा निपटान, एजेंसियों को इसी महीने सौंपा जाएगा काम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल केस की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इसके लिए गुरुग्राम नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी महीने बंधवाड़ी में पड़े 15.21 लाख टन कूड़े के निस्तारण का काम एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। सोमवार को चंडीगढ़ में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में भी इस एजेंडा को रखा गया।

लैंडफिल साइट पर पिछले एक साल से कूड़े का निस्तारण कार्य बंद पड़ा है और लगातार कूड़ा साइट पर पहुंचने के कारण इसकी मात्रा बढ़ रही है। नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों का कहना है कि कूड़ा लैंडफिल के बाहर से न दिखे और बाहर तक फैले नहीं, इसके लिए व्यू कटर लगाए जा चुके हैं।

ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है। लीचेट को टैंकरों के माध्यम से बहरामपुर एसटीपी में भेजा जा रहा है। नगर निगम के एक्सईएन संदीप सिहाग ने बताया कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जाएगा और एजेंसियों को जल्द काम सौंपकर समय पर कूड़े का निपटान करवाया जाएगा।

2200 टन कूड़ा बंधवाड़ी भेज रहे 1200 टन कूड़ा गुरुग्राम के घरों से और फरीदाबाद से 900-1000 टन कूड़ा बंधवाड़ी लैंडफिल पर प्रतिदिन भेजा जा रहा है, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कोई भी एजेंसी काम नहीं कर रही है। फरीदाबाद के कूड़े को बंद करवाने को लेकर कई बार पत्राचार हो चुका है, लेकिन अभी भी कूड़ा बंधवाड़ी में भेजा जा रहा है।