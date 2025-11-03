2100 रुपये की पहली किस्त पाकर खिल उठे महिलाओं के चेहरे, 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत मिला लाभ

महावीर यादव, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। प्रदेश सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिली 2100 रुपये की पहली किस्त ने महिलाओं के चेहरों पर नई चमक ला दी है। यह रकम भले ही ज्यादा न हो लेकिन, कई महिलाओं के लिए यह एक बड़ी उम्मीद की तरह है।

महिला सशक्तिकरण के दौर में स्वावलंबन की तरफ महिलाएं इस राशि को अपने छोटे-छोटे सपने पूरे करने के लिए उम्मीद की पहली किरण मान रही है। किसी ने इसे अपनी जरूरतों पर खर्च करने का निश्चय किया है। तो किसी ने परिवार के लिए खुशी का सामान लेने की योजना बनाई है। इन पैसों के साथ महिलाओं ने अपने दिल की छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा करने का सपना देखा है।

महिलाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल से आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भाजपा जो कहती है वह करती है। 2100 रुपये राशि देकर भाजपा सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया। जिले में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 20302 महिलाएं पात्रता पूरी करती हैं। पहले चरण में इस योजना के लिए 9932 महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। बाकी पात्र महिलाओं के आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। जल्द ही उन्हें भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

हमेशा सोचती थी कि मां के लिए एक अच्छी साड़ी लूं लेकिन हर बार घर के खर्चों में रह जाता था। अब जब सरकार ने यह 2100 रुपये दिए हैं तो सबसे पहले मां के लिए साड़ी ही खरीदूंगी। यह रकम मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं, एक सम्मान की तरह है। - सुषमा, अकलीमपुर

मैंने एम.काम तक पढ़ाई कर ली। मैं चाहती हूं कि अच्छी कोचिंग लूं। इस राशि से कोचिंग फीस जमा करूंगी। लाडो लक्ष्मी योजना से लगा कि सरकार सच में बेटियों के भविष्य में निवेश कर रही है। छोटी-सी रकम भी हौसला बढ़ाने का काम करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विशेष आभार है। - ममता, अकलीमपुर

मैंने तय किया है कि इस पैसे से घर की जरूरत का सामान खरीदूंगी। हर महीने थोड़ी बहुत तंगी रहती है। यह राशि राहत जैसी लगी। सरकार अगर इसी तरह महिलाओं के लिए छोटी-छोटी योजनाएं लाएं तो आत्मनिर्भरता का रास्ता आसान हो जाएगा। - यशोदा, महेंदवाड़ा

भाजपा सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बना दिया। अब महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना चलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा कदम उठाया है। यह योजना सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक सहारा भी देती है। - रवि प्रजापति, ताजनगर (फरुखनगर)

भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मुहिम शुरू की थी। उसको कारगर करने में भी जुटी है। बेटियों की पढ़ाई के लिए यह राशि बड़ी राहत साबित होगी। यह छोटी राशि मेरे लिए नई शुरुआत है। हर महिला अगर ऐसे प्रोत्साहन से काम बढ़ाए तो आत्मनिर्भर बन सकती है। - पूजा, चंदू

मैं यह पैसा बचत खाते में डालूंगी। भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहती हूं। छोटी रकम से ही बड़ी बचत शुरू होती है। इस योजना से लगा कि सरकार ने हमें सिर्फ लाभार्थी नहीं, परिवार की आधारशिला समझा है। - सिमरन, चंदू