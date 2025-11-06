नेपाल तक चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश, गुरुग्राम पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भारत के कई शहरों और नेपाल में चोरी कर चुके एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने चोरी के एक मामले की जांच करते हुए बीते दिनों गुरुग्राम से गिरोह के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अनिल कुमार और औरैया के सूरज के रूप में की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ में पता चला कि ये आरोपित बंद घर को देखकर निशाना बनाते थे और फिर चोरी करते थे। भारत के शहरों से चोरी किया गया माल ये बस के माध्यम से नेपाल ले जाकर बेचते थे। दोनों आरोपितों को गुरुवार को जेल भेज दिया गया।



सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच ने बताया कि 24 अक्टूबर को सेक्टर 10ए थाने में एक व्यक्ति ने चोरी की एफआइआर दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह दिवाली के त्योहार में 21 अक्टूबर को घर गया था। जब वह 23 अक्टूबर को वापस आया तो घर से चोरी हो चुकी थी। अलमारी से चोर आठ से दस लाख रुपये का माल ले गए थे।

मामले में जांच करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी सहायता लेकर दो आरोपितों अनिल कुमार और सूरज को बीते दिनों गुरुगाम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपित अनिल कुमार लखनऊ में एक वकील के साथ मुंशी का काम करता था व सूरज गुरुग्राम में आटो चलाता था। ये दोनों रेकी करके ऐसे मकान को ढूंढते थे जो बंद हाेते थे।

खासकर त्योहारों के समय दोनों घरों को निशाना बनाते थे। क्योकि त्योहारों पर बहुत से लोग अपने मकानों को बंद करके अपने पैतृक निवास स्थान व गांव चले जाते हैं। इस चोरी की घटना में भी यह घर दो दिनों से बंद था। रेकी करने के बाद दोनों ने यहां से चोरी की थी।

यह भी पता चला कि ये दोनों चोरी करने के बाद चोरी किए हुए सामान को बस में लेकर लखनऊ से होते हुए नेपाल बोर्डर पर जाते थे और नेपाल में चोरी किए गए सामान को बेचकर बस के माध्यम से ही वापस आ जाते थे। आरोपितों ने गुरुग्राम के सेक्टर 9ए, के एरिया में भी एक घर में घुसकर चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी।