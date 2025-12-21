हरियाणा पुलिस का ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, रिमांड के दौरान परेशान न करने की एवज में मांगे थे 300000 लाख 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जोधपुर में शनिवार को गुरुग्राम के पालम विहार क्राइम ब्रांच में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) प्रवीण कुमार को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने वाहन चोरी के एक मामले में आरोपित को पुलिस रिमांड में परेशान न करने और केस में मदद करने के बदले तीन लाख रुपये रिश्वत मांगी थी।

राजस्थान एसीबी की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि जोधपुर एसीबी ग्रामीण ब्रांच में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि उसका मामा वाहन चोरी के एक मामले में गुरुग्राम की पालम विहार क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। पालम विहार क्राइम ब्रांच आरोपित को जांच के लिए जोधपुर लेकर आई है।

इसी दौरान एएसआई प्रवीण ने केस में मदद करने और रिमांड के दौरान परेशान न करने के नाम पर तीन लाख रुपये की मांग की। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने प्लान तैयार किया। एसीबी टीम ने स्वजन को पैसे देने के लिए भेजा और एएसआई को हाइवे पर पैसे लेने के लिए बुलाया।