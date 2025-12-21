Language
    हरियाणा पुलिस का ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, रिमांड के दौरान परेशान न करने की एवज में मांगे थे 300000 लाख 

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस के ASI को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ASI ने रिमांड के दौरान परेशान न करने के लिए 300000 लाख रुपये की रिश्वत मांगी ...और पढ़ें

    एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जोधपुर में शनिवार को गुरुग्राम के पालम विहार क्राइम ब्रांच में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) प्रवीण कुमार को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने वाहन चोरी के एक मामले में आरोपित को पुलिस रिमांड में परेशान न करने और केस में मदद करने के बदले तीन लाख रुपये रिश्वत मांगी थी।

    राजस्थान एसीबी की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि जोधपुर एसीबी ग्रामीण ब्रांच में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि उसका मामा वाहन चोरी के एक मामले में गुरुग्राम की पालम विहार क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। पालम विहार क्राइम ब्रांच आरोपित को जांच के लिए जोधपुर लेकर आई है।

    इसी दौरान एएसआई प्रवीण ने केस में मदद करने और रिमांड के दौरान परेशान न करने के नाम पर तीन लाख रुपये की मांग की। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने प्लान तैयार किया। एसीबी टीम ने स्वजन को पैसे देने के लिए भेजा और एएसआई को हाइवे पर पैसे लेने के लिए बुलाया।

    शिकायतकर्ता को तीन लाख रुपये देकर भेजा गया था, इसमें डेढ़ लाख रुपये असली और डेढ़ लाख के डमी नोट थे। जैसे ही प्रवीण ने रिश्वत की रकम ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

    यह कार्रवाई जोधपुर एसीबी के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के नेतृत्व में की गई। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव मामले में पकड़े गए आरोपित एएसआई से पूछताछ कर रही हैं। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।