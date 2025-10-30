गुरुग्राम में जर्जर सड़कें बन रही स्मॉग का कारण, जिम्मेदार विभागों के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे
गुरुग्राम की जर्जर सड़कें धूल के गुबार से स्मॉग का कारण बन रही हैं। सेक्टर-38, 40, 46, 51 समेत कई इलाकों में गड्ढों वाली सड़कों से उड़ती धूल वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। धूल के कारण लोगों को दमा जैसी बीमारियां हो रही हैं, और रात में यात्रा करना असुरक्षित है, फिर भी अधिकारी बेपरवाह हैं।
संजय गुलाटी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में साइबर सिटी की जर्जर सड़कों पर धूल के गुबार स्मॉग का कारण बन रहे हैं। सेक्टर-38, 40, 46, 51, 102, बख्तावर सिंह चौक, बसई-धनकोट, न्यू कॉलोनी के अलावा अन्य सेक्टर और कॉलोनियों की सड़कें गड्ढों में बदल गई है। यहां पर उड़ती धूल के सामने वाहन चालकों को कुछ दिखाई नहीं देता।
सड़क के आसपास बनी सोसायटी और दुकानें धूल फांकती हैं और लोग दमा की बीमारी का शिकार हो रहे है। नरसिंहपुर में दिल्ली-जयपुर की सर्विस लेन, सेक्टर 40, न्यू कॉलोनी और सेक्टर 104 स्थित बसई-धनकोट रोड की मुख्य सड़क पर मिट्टी के ढेर वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बने हुए हैं।
इस रास्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान वाली जगह पर आ गए हों। रात के अंधेरे में इन सड़कों से आवागमन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।
