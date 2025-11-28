Air Pollution: बच्चे-बुजुर्ग सबसे ज्यादा खतरे में... गुरुग्राम-मानेसर बना गैस चैंबर, किसे कितना परहेज करना होगा?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम और मानेसर में हवा लगातार ज़हरीली होती जा रही है। शुक्रवार को इलाके में हवा की क्वालिटी बहुत खराब लेवल पर रिकॉर्ड की गई। मानेसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 पर पहुंच गया, जो गंभीर कैटेगरी के बहुत करीब है।

गुरुग्राम में सुबह 11 बजे तक AQI 320 रिकॉर्ड किया गया। शहर के दूसरे हिस्सों में भी हालात चिंताजनक थे। ग्वाल पहाड़ी में AQI 365, सेक्टर 51 में 298, तेरी गांव में 348 और विकास सदन इलाके में 267 था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हवा में पॉल्यूटेंट नॉर्मल से सात गुना ज़्यादा हैं, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।

हवा की क्वालिटी का सीधा असर लोगों की सांस लेने पर पड़ रहा है। हॉस्पिटल सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतों में बढ़ोतरी बता रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी हवा खासकर बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और अस्थमा या दिल के मरीजों के लिए खतरनाक है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और स्वास्थ्य पर प्रभाव AQI लेवल श्रेणी स्वास्थ्य पर प्रभाव 0 - 50 अच्छा हवा की गुणवत्ता अच्छी है, कोई खतरा नहीं। सामान्य गतिविधियां जारी रखें। 51 - 100 संतोषजनक हल्का असर हो सकता है। संवेदनशील लोगों (अस्थमा, हृदय रोगी) को सावधानी बरतनी चाहिए। 101 - 200 मध्यम (मॉडरेट) सांस लेने में हल्की परेशानी, विशेष रूप से संवेदनशील लोगों को। 201 - 300 गंभीर (Poor) खांसी, गले में जलन, सांस लेने में तकलीफ। लंबे समय तक बाहर रहने से बचें। 301 - 400 बहुत गंभीर (Very Poor) गंभीर श्वास रोग, अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक। घर के अंदर रहें। 400+ गंभीर (Severe) सामान्य लोगों के लिए भी खतरनाक। आपातकालीन स्थिति। सभी को घर के अंदर रहना चाहिए। कचरा जलना, धूल उड़ना सड़कों पर जमा धूल हवा में उड़कर प्रदूषण को और बढ़ा रही है। कई जगहों पर नाली बनाने का काम भी चल रहा है, जिससे मिट्टी और कंक्रीट का मलबा खुले में पड़ा रहता है। मानेसर में इंडस्ट्रियल वेस्ट और कचरा जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे हवा में ज़हरीला धुआं फैल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से, कई फैक्ट्रियों से निकलने वाले एमिशन पर ठीक से नज़र नहीं रखी जाती है। इसके अलावा, गाड़ियों की बढ़ती संख्या और ट्रैफिक जाम भी प्रदूषण के लेवल को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। एंटी-स्मॉग गन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, नगर निगम ने दस एंटी-स्मॉग गन लगाने का प्लान बनाया है। इनमें से तीन शुक्रवार को शहर में आ गईं, और खास जगहों पर पानी का छिड़काव शुरू हो गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सभी दस मशीनें शहर की मुख्य सड़कों पर लगा दी जाएंगी। इनका इस्तेमाल खासकर उन इलाकों में किया जाएगा जहां धूल सबसे ज़्यादा होती है।

मानेसर में हालात और खराब मानेसर में हवा की क्वालिटी गुरुग्राम से भी खराब है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और कूड़ा जलाना पॉल्यूशन की मुख्य वजह बने हुए हैं। लोकल लोगों का कहना है कि कई जगहों पर रात में कूड़ा जलाया जाता है, और धुआं सुबह तक हवा में रहता है।