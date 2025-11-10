गुरुग्राम से दिल्ली जाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत, इन दो जगहों पर लगने वाला ट्रैफिक जाम होगा खत्म 

Language
    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:26 AM (IST)

    गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। शंकर चौक पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नई व्यवस्था का ट्रायल जल्द शुरू होगा। सफल होने पर यह पूरी तरह लागू हो जाएगी। पैदल यात्रियों के लिए सबवे खोल दिया गया है, जिससे जाम से राहत मिलेगी।

    शंकर चौक पर सबवे का काम अंतिम चरणों में, लोगों के आवागमन के लिए खोला गया 

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम से दिल्ली में वाहनों के प्रवेश से पहले ही शंकर चौक और सिरहौल बार्डर के पास लगने वाले जाम को कम करने की दिशा में यातायात पुलिस कई हफ्तों से कवायद कर रही है। इसको लेकर यहां पर पहले कई बदलाव किए गए और आने वाले दिनों कई नए बदलाव की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे।

    ट्रैफिक पुलिस के अनुसार शंकर चौक पर दिल्ली जाने वाली दिशा में एक-दो दिन में दूसरा ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इससे शंकर चौक के पास वाहन चालकों को जाम के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर हर दिन लाखों वाहन आवागमन करते हैं, लेकिन शंकर चौक के पास हर दिन जाम की स्थिति बनती है।

    खासतौर पर सुबह और शाम पीक आवर के समय में यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और घंटों वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ता है। इस समस्या का निदान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शंकर चौक के पास ट्रैफिक ट्रायल की योजना बनाई है। यहां पर दिल्ली जाने वाले और यू-टर्न लेकर वापस जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को अलग-अलग लेन में गुजारने की योजना बनाई जा रही है।

    यह ट्रायल एक-दो दिन में शुरू किया जाएगा। इससे पहले इस तरह का ट्रायल एंबियंस माल के पास जयपुर जाने की दिशा में किया गया था। वह ट्रायल सफल होने के बाद उसी तरह इस तरफ भी कवायद की जाएगी।

    यह हो सकता है संभावित ट्रायल

    • साइबर सिटी की तरफ से दिल्ली जाने वाले वाहन चालक शंकर चौक से सीधा जा सकेंगे, अगर उन्हें जयपुर जाना है तो पहले वाले रास्ते से जा सकेंगे
    • जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहन चालक भी सीधे जा सकेंगे, लेकिन अगर किसी वाहन चालक को यू-टर्न लेना है तो वह शंकर चौक के आखिरी में हाईवे के नीचे से यू-टर्न ले सकते हैं अभी तक यह यू टर्न बंद है
    • उद्योग विहार डूंडाहेड़ा की तरफ से वाहन चालक दिल्ली जा सकेंगे, अगर किसी वाहन चालक को साइबर सिटी या फिर जयपुर की तरफ जाना है तो एंबिएंस माल के अंडरपास का इस्तेमाल करेंगे
    • शंकर चौक से दिल्ली की तरफ अलग-अलग लेन भी बनाई जा सकती है

    पैदल यात्रियों के लिए खुला सबवे

    शंकर चौक पर साइबर सिटी से उद्योग विहार की तरफ बनाया जा रहा सबवे का काम अब अंतिम चरणों में है। यहां लाइटिंग, लिफ्ट और फार सीलिंग का काम जारी है। हालांकि, पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए इसे दो दिन पहले खोल दिया गया। पैदल यात्री इस अंडरपास से दूसरी तरफ जा सकेंगे। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।

    पहले शंकर चौक पर पैदल यात्रियों के लिए न तो फुटओवर ब्रिज था और न ही अंडरपास की सुविधा। यहां से गुजरने वाले लोगों को जान हथेली पर रखकर सड़क को क्रास करना पड़ता है। दूसरी ओर लोगों के पैदल सड़क पार करने से दोनों ओर सड़क पर वाहनों के पहिए थम जाते हैं। इसके बन जाने से जाम की समस्या का भी समाधान होगा।

    शंकर चौक पर नई व्यवस्था के तहत ट्रायल एक-दो दिन में शुरू किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। ट्रायल सफल होने के बाद इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। वहीं शंकर चौक पर बने सबवे को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इससे भी जाम से काफी राहत मिलेगी।


    - सत्यपाल यादव, एसीपी ट्रैफिक हाईवे व हेडक्वार्टर