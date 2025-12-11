यात्रियों को असुविधा पर विपक्ष का हमला तेज, गुरुग्राम में इंडिगो दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन
गुरुग्राम में इंडिगो दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिससे यात्रियों को हुई असुविधा के खिलाफ विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। यूथ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इंडिगो में हुई अव्यवस्था को लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व लोगों ने बुधवार शाम गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित इंडिगो कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
इस दौरान निशित कटारिया ने कहा कि जब सिस्टम अन्याय पर खामोश हो जाता है, तो युवाओं की आवाज दफ्तरों के दरवाजे हिला देती है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने साफ कर दिया है शोषण, मनमानी और जवाबदेही से भागना अब नहीं चलेगा। हरियाणा का युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा है और सच को दबाया नहीं जाएगा।
बढ़ता जा रहा कैंसिलेशन का आंकड़ा
कटारिया ने कहा कि इंडिगो संकट शुरू होने से अब तक करीब 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इनके कैंसिलेशन का ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से डेढ़ लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। अभी तक इंडिगो एयरलाइंस का संचालन पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं आ सका है।
इंडिगो एयरलाइंस के घटनाक्रम से दिल्ली के व्यापार, पर्यटन समेत अन्य तमाम सेक्टर्स को एक हजार करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हुआ है। यही नहीं इंडिगो संकट की वजह से दिल्ली में बीते 10 दिनों का फुटफाल भी गिर गया है। इसके चलते यहां मौजूद होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स और रिसोर्ट की हजारों बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी हैं।
लगेज बैग लेकर किया प्रदर्शन
उन्होंने कहा कि अभी तक बड़ी संख्या में यात्रियों के लगेज बैग फंसे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कई लगेज बैग भी अपने साथ ले रखे थे। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।