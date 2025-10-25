Language
    शादी से इनकार करने पर युवती को मारी गोली, कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा; पूछताछ में खोलेगा राज

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक लड़की को शादी से मना करने पर गोली मार दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में आरोपी कई राज खोलेगा, जिससे मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।

    Hero Image

    शादी से इनकार करने पर युवती को मारी गोल।

    जागरण संवाददाता, गुरूग्राम। गुरुग्राम में शादी से इंकार करने पर घर में घुसकर युवती को गोली मारने के आरोपी युवक को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट से तीन दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक, आरोपित को 12 बोर का अवैध कट्टा उपलब्ध कराने वाले तक पहुंचने के लिए सुराग लगाएगी।

    उधर, अस्पताल में भर्ती युवती के दाएं कंधे में धंसे छर्रे डाक्टरों ने सर्जरी के बाद निकाले। युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के तेजी बाजार, दिलशादपुर का रहने वाला विपिन (31) गुरुग्राम में निजी कंपनी में कैब ड्राइवर है। उसकी डूंडाहेड़ा निवासी युवती से दो साल से दोस्ती थी, जो बाद में एक तरफा प्रेम में बदल गई।

    शादी की बात करने गया था विपिन

    विपिन शादी करना चाहता था लेकिन युवती शादी करने से इंकार कर रही थी। उसने विपिन से बात करनी भी बंद कर दी, जिसके चलते विपिन बृहस्पतिवार सुबह शादी की बात करने के लिए उसके घर गया था। जहां उसने युवती से कमरे में अंदर चलने की बात कही। युवती के इंकार करने पर आरोपित ने बैग से हथियार निकाला और इसके ऊपर गोली चला दी।

    गोली युवती के कंधे में जा धंसी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की मूल निवासी युवती के स्वजन से संपर्क किया। मामले की जांच की जा रही है।