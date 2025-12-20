Language
    मानेसर हत्याकांड: ईंट भट्ठे के पास मिला युवती का शव, लव अफेयर में हत्या का आरोप

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    गुरुग्राम के मानेसर में 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। युवती का शव पंचगांव के पास ईंट भट्ठे के करीब मिला था। पुलिस ने शव ...और पढ़ें

    गुरुग्राम के मानेसर में 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम (मानेसर)। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में एक 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालात में हत्या ने सनसनी फैला दी है। युवती की लाश पिछले शनिवार को पंचगांव के पास एक ईंट भट्ठे के करीब मिली थी। शुरुआत में शव की हालत ऐसी थी कि पहचान मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसकी जींस कमर से नीचे खिसकी हुई थी।

    पुलिस ने युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा जिले की रहने वाली सुशीला (20) के रूप में की है। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि सुशीला पिछले गुरुवार को घर से भागकर गुरुग्राम आई थी। उनका कहना है कि सुशीला का एक मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी युवक पर परिवार को हत्या का शक है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। डॉक्टरों ने संबंधित सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए मधुबन लैब भेज दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

    परिवार का आरोप है कि वारदात के बाद मुस्लिम युवक फरार हो गया और उसी ने हत्या कर शव को ईंट भट्ठे के पास फेंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मानेसर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

    यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ी हिंसा का एक और उदाहरण बनता दिख रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच सभी पहलुओं से की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। 