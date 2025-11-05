गुरुग्राम में महिला की हत्या कर कमरे में बंद की लाश, लव मैरिज के डेढ़ साल बाद जिंदगी का दर्दनाक अंत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में उद्योग विहार के डूंडाहेड़ा स्थित किराए के कमरे में 26 वर्षीय महिला का डिकंपोज स्थिति में शव बरामद किया गया है। किसी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर शव कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गया।

पुलिस ने मंगलवार रात लोगों की सूचना पर कमरे से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की पहचान अंगूरी देवी के रूप में की गई है। अभी इसका पूरा पता नहीं मिल पाया है। महिला 20 दिन पहले ही यहां रहने आई थी।