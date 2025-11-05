Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में महिला की हत्या कर कमरे में बंद की लाश, लव मैरिज के डेढ़ साल बाद जिंदगी का दर्दनाक अंत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:17 PM (IST)

    गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा में एक 26 वर्षीय महिला का डिकंपोज शव किराए के कमरे में मिला। गला दबाकर हत्या की आशंका है। महिला की पहचान अंगूरी देवी के रूप में हुई है, जो 20 दिन पहले ही यहां रहने आई थी। पुलिस को उसके पति अनुज पर शक है, जो सात महीने पहले उसे छोड़कर चला गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में उद्योग विहार के डूंडाहेड़ा स्थित किराए के कमरे में 26 वर्षीय महिला का डिकंपोज स्थिति में शव बरामद किया गया है। किसी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर शव कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मंगलवार रात लोगों की सूचना पर कमरे से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की पहचान अंगूरी देवी के रूप में की गई है। अभी इसका पूरा पता नहीं मिल पाया है। महिला 20 दिन पहले ही यहां रहने आई थी।

    वहीं, जांच में पता चला कि इसकी करीब डेढ़ साल पहले अनुज नाम के युवक से लव मैरिज हुई थी। सात महीने पहले वह छोड़कर चला गया था, इस व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है।