बेटी करना चाहती थी लव मैरिज, पिता करा रहे थे अरेंज, परिजनों पर दर्ज कराई FIR

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर नौ में रहने वाली एक युवती ने अपने माता-पिता पर मर्जी के खिलाफ जबरन शादी कराने और घर पर बंधक बनाने की एफआइआर दर्ज कराई है। युवती ने ई-मेल कर इसकी शिकायत सीपी, डीसीपी, महिला आयोग और मुख्यमंत्री को भेजी थी।

सेक्टर नौ थाना पुलिस ने इसका संज्ञान लेकर बुधवार रात युवती को घर से रेस्क्यू किया और सेफ हाउस भेज दिया। साथ ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के पिता भाजपा पार्षद हैं।



जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर नौ में रहने वाले भाजपा पार्षद की बेटी की शादी चार दिसंबर को दौलताबाद के रहने वाले युवक के साथ होनी थी। शादी से एक दिन पहले ही युवती ने सेक्टर नौ पुलिस और महिला आयोग को ई मेल भेजकर घर में बंधक बनाने की शिकायत दर्ज करा दी।

युवती ने पुलिस को बताया कि उसने मां-बाप को पहले ही शादी से इनकार कर दिया था, मगर फिर भी जबरन शादी कराई जा रही थी। जब मना किया तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और मोबाइल भी छीन लिया गया।