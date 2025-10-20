Language
    दीवाली के दिन गुरुग्राम में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां काबू पाने में जुटी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:18 PM (IST)

    गुरुग्राम के राठीवास गांव में दीवाली के दिन एक गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जांच जारी है।

    गुरुग्राम के राठीवास गांव में सोमवार शाम एक गोदाम में भीषण आग लग गई।

    एएनआई, गुरुग्राम। गुरुग्राम के राठीवास गांव में सोमवार शाम एक गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना स्थल पर आग की लपटों और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके में दहशत फैला दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद करीब छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।

    अधिकारियों के अनुसार, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गोदाम में रखे सामान और नुकसान की मात्रा के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है, और आगे की जांच के लिए विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

     