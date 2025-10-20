दीवाली के दिन गुरुग्राम में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां काबू पाने में जुटी

गुरुग्राम के राठीवास गांव में दीवाली के दिन एक गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जांच जारी है।

