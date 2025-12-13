गुरुग्राम: मानेसर में सड़क किनारे मिली महिला की अर्धनग्न लाश, पुलिस को रेप के बाद मर्डर का शक 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मानेसर थाना क्षेत्र के पचगांव इलाके में बाघनकी रोड पर धीरज धर्मकांटा के पास शनिवार दोपहर एक अज्ञात महिला की आधी नंगी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका है।

स्थानीय लोगों ने दोपहर करीब 12 बजे लाश देखी और तुरंत मानेसर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप और मौत के सही कारण का पता चलेगा। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।