गुरुग्राम में ठगी का भंडाफोड़, आरटीओ की फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजकर लगाते थे चूना; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर पुलिस ने व्हाट्सएप पर आरटीओ के फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजकर आनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान जिला अलवर के गांव घटाल निवासी पवन (33) और विक्की (28) के रूप में हुई है।



साइबर पुलिस को बीती 27 अगस्त को आरटीओ की फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजकर मोबाइल फोन हैक करके साइबर ठगी करने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसीपी साइबर अपराध प्रियांशु दीवान की अगुवाई में निरीक्षक अमित कुमार ने जांच पड़ताल के बाद सजीक सुराग पर 23 अक्टूबर को पुलिस टीम के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में छापा मारा।

पुलिस ने वारदात के आरोपित पवन और विक्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से दो मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। अभियोग में जांच जारी है।