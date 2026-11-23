जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस-तीन थाना क्षेत्र में सरहौल टोल प्लाजा के पास रांग साइड से आ रहे ट्रैक्टर से ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान 35 वर्षीय शिवनाथ यादव के रूप में हुई है। वह दरभंगा के बनौल गांव के रहने वाले थे। मानेसर गांव में किराये से रहते थे और यहां एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चालक थे।बताया जाता है कि रविवार सुबह वह जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे।

टोल प्लाजा के पास का मामला इसी दौरान सरहौल टोल प्लाजा के पास सामने से एक ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर लेकर रांग साइड से आ गया। ट्रक की रफ्तार तेज थी, जिसके कारण ट्रक ट्रैक्टर से भिड़ गया। हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यहां इलाज के दौरान शाम को उन्होंने दम तोड़ दिया।