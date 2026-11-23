जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की हवा एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है। सुबह के समय छाई धुंध के बीच हवा में धूल, धुएं और प्रदूषक कणों का असर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है।

सोमवार को सुबह आठ बजे गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 215 और मानेसर का 217 दर्ज किया गया। दोनों शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों और हानिकारक गैसों के कारण सांस संबंधी परेशानी का खतरा बना हुआ है।

प्रदूषण के पीछे कौन जिम्मेदार? शहर में बढ़ते प्रदूषण के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं, डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहन और यातायात जाम के दौरान वाहनों का लगातार उत्सर्जन हवा को प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण और सड़क मरम्मत कार्यों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण बढ़ा रही है।

कई जगह निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखाई देते। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के नियमों का पालन नहीं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले और दूसरे चरण के तहत कई तरह के प्रतिबंध और एहतियाती उपाय लागू किए जाते हैं। इनमें निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव, कूड़ा और पत्तियां जलाने पर रोक तथा प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की निगरानी शामिल है।