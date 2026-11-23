ग्रेप नियमों की उड़ रहीं धज्जियां, गुरुग्राम-मानेसर में 200 पार हुआ AQI; धूल और धुएं से बढ़ा प्रदूषण
गुरुग्राम और मानेसर की हवा एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' श्रेणी में 215 और 217 दर्ज किया गया है।
HighLights
गुरुग्राम-मानेसर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खराब' श्रेणी में।
वाहनों, निर्माण और उद्योगों से प्रदूषण में वृद्धि।
सांस संबंधी बीमारियों का खतरा, ग्रेप नियमों की अनदेखी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की हवा एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है। सुबह के समय छाई धुंध के बीच हवा में धूल, धुएं और प्रदूषक कणों का असर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है।
सोमवार को सुबह आठ बजे गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 215 और मानेसर का 217 दर्ज किया गया। दोनों शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों और हानिकारक गैसों के कारण सांस संबंधी परेशानी का खतरा बना हुआ है।
प्रदूषण के पीछे कौन जिम्मेदार?
शहर में बढ़ते प्रदूषण के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं, डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहन और यातायात जाम के दौरान वाहनों का लगातार उत्सर्जन हवा को प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण और सड़क मरम्मत कार्यों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण बढ़ा रही है।
कई जगह निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखाई देते। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है।
ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के नियमों का पालन नहीं
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले और दूसरे चरण के तहत कई तरह के प्रतिबंध और एहतियाती उपाय लागू किए जाते हैं। इनमें निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव, कूड़ा और पत्तियां जलाने पर रोक तथा प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की निगरानी शामिल है।
इसके बावजूद शहर में कई जगह इन नियमों का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर उड़ती धूल, खुले में रखी निर्माण सामग्री और वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैला रहा है।
सुबह की धुंध से बढ़ी परेशानी
सुबह के समय वातावरण में धुंध छाने से प्रदूषक कणों का असर अधिक महसूस हो रहा है। हवा की गति कम रहने पर प्रदूषक जमीन के नजदीक जमा हो सकते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें बढ़ने का खतरा रहता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
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