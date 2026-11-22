राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा पिछले 7 दिनों से खराब श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन अगले सप्ताह फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है।

शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 265 यानी खराब श्रेणी में दर्जा किया गया। प्रदूषण के लिए सबसे प्रमुख कारण वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है।

पिछले तीन दिनों से शहर की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार है। 19 नवंबर को एक्यूआई 280 से घटकर 20 नवंबर को 270 और शनिवार को 265 पर आ गया।

वहीं, 56 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से, 32 खराब श्रेणी में, 16 बहुत खराब श्रेणी में और सात मध्यम श्रेणी में थे, जबकि एक संतोषजनक श्रेणी में था।

दिल्ली छावनी में AQI 80 रहा

दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) की हवा सबसे अधिक रही। यहां का एक्यूआई 362 दर्ज हुआ। दिल्ली छावनी क्षेत्र में एक्यूआई 80 रहा।

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के वास्तविक समय के स्रोत निर्धारण अनुमानों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली की पीएम2.5 सांद्रता में सबसे बड़ा हिस्सा वाहनों का उत्सर्जन लगभग 33.1 प्रतिशत था।

इसके बाद कार्बनिक एरोसोल का 16.5 प्रतिशत और बायोमास जलाना, (पराली, लकड़ी और उपले जैसे घरेलू ठोस जैव ईंधन का उपयोग) 13.9 प्रतिशत और कचरा जलाने का 9.5 प्रतिशत रहा।

अगले 6 दिनों के लिए अलर्ट

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का पूर्वानुमान है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को भी खराब श्रेणी रहेगी, लेकिन अगले छह दिनों में इसके बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है।

बच्चों-बुजुर्गों के लिए जरूरी सलाह

वहीं, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगले 6 दिन बच्चों और बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सलाह दी गई कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। साथ ही मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है।