डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution News: राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है।

दिल्ली के आनंद विहार में आज सुबह करीब 5:30 बजे एक्यूआई 252 देखा गया, जबकि 6:40 मिनट पर यहां हवा में थोड़ा सुधार हुआ और एक्यूआई घटना 145 पहुंच गया। यह मध्यम श्रेणी में आता है। एम्स दिल्ली के पास सबसे खराब रही हवा इसके अलावा एम्स दिल्ली के आसपास सुबह करीब 6:50 बजे AQI 326 देखा गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। उधर, गाजियाबाद में सुबह एक्यूआई 200 के आसपास रिकॉर्ड किया गया।