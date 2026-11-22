दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, AQI पहुंचा 300 के पार; NCR के शहरों का क्या है हाल?
दिल्ली-NCR में प्रदूषण (Pollution) का कहर जारी है, जहां रविवार सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।
HighLights
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में।
कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज।
गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी AQI 200 के आसपास।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution News: राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है।
दिल्ली के आनंद विहार में आज सुबह करीब 5:30 बजे एक्यूआई 252 देखा गया, जबकि 6:40 मिनट पर यहां हवा में थोड़ा सुधार हुआ और एक्यूआई घटना 145 पहुंच गया। यह मध्यम श्रेणी में आता है।
एम्स दिल्ली के पास सबसे खराब रही हवा
इसके अलावा एम्स दिल्ली के आसपास सुबह करीब 6:50 बजे AQI 326 देखा गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। उधर, गाजियाबाद में सुबह एक्यूआई 200 के आसपास रिकॉर्ड किया गया।
हरियाणा के गुरुग्राम की बात करे तो यहां पर भी आज सुबह एक्यूआई 200 के आसपास ही देखा गया है। हालांकि, यह भी खराब श्रेणी में आता है।
आज कहां कितना रहा AQI
|स्थान
|AQI
|श्रेणी
|आनंद विहार
|251
|खराब
|अशोक विहार
|244
|खराब
|बवाना दिल्ली
|267
|खराब
|चांदनी चौक दिल्ली
|304
|बहुत खराब
|आईजीआई एयरपोर्ट
|200
|खराब
|नोएडा सेक्टर-62
|313
|बहुत खराब
|इंदिरापुरम गाजियाबाद
|189
|मध्यम
|हापुड़
|114
|मध्यम
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|202
|खराब
नोट: यह AQI के आंकड़े CPCB की वेबसाइट से लिए गए हैं।
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