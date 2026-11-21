डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को ठंड के तेवर तनिक तीखे नजर आए और हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.1 डिग्री कम है। तापमान में आई इस गिरावट के साथ ही सुबह के समय राजधानी में हल्की ठंड महसूस की गई।

आयानगर रहा सबसे ठंडा इलाका राजधानी के विभिन्न मौसम केंद्रों पर तापमान के अलग-अलग आंकड़े दर्ज किए गए, जिनमें आयानगर सबसे ठंडा रहा। आयानगर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। इसके अलावा पालम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.4 डिग्री कम) और रिज केंद्र पर 13.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.4 डिग्री कम) रहा। वहीं, लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा।