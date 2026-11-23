डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को लगातार राहत मिल रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार नीचे लुढक रहा है। आज यानी की सोमवार को एक्यूआई 246 है, जिसे राहत के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले रविवार को एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया था, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है। लेकिन, आज फिर से लोगों को राहत मिली है। लोगों को लगातार मिल रही राहत हालांकि, रविवार को छोड़कर अन्य दिनों के एक्यूआई की बात करें, तो लोगों को लगातार राहत मिल रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे बना हुआ है। स्थान AQI श्रेणी आनंद विहार 237 खराब अशोक विहार 239 खराब बवाना दिल्ली 271 खराब चांदनी चौक दिल्ली 271 खराब आईजीआई एयरपोर्ट 217 खराब नोएडा सेक्टर-62 313 बहुत खराब इंदिरापुरम गाजियाबाद 216 खराब हापुड़ 107 मध्यम गुरुग्राम सेक्टर-51 213 खराब वहीं, सरकार की ओर से भी प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की इस दमघोंटू हवा की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों और बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

लोगों को दी गई कई सलाह ऐसी स्थिति में चिकित्सको की ओर से लगातार ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वो विशेष सावधानी बरतें। बेवजह बाहर जाने से बचें और अगर जाना भी पड़ रहा है, तो मॉस्क लगाना नहीं भूले।

ऐसा करने से वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएंगे। अगर लोग लगातार इस दमघोंटू हवा में लापरवाही बरतते रहे, तो उन्हें आगे चलकर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संंबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गौर करने वाली बात है कि प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली हमेशा से ही एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है।