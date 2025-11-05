Language
    गुरुग्राम में एसपीआर रोड पर स्वीपिंग मशीन से भिड़ा ट्रॉला, पांच घंटे रहा जाम

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:48 AM (IST)

    एसपीआर रोड पर एक ट्रॉला स्वीपिंग मशीन से टकरा गया, जिससे लगभग पांच घंटे तक जाम लगा रहा। तेज गति से आ रहे ट्रॉले ने स्वीपिंग मशीन को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य किया।

    हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुए ट्रॉला और स्वीपिंग मशीन। सौ. स्थानीय

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एसपीआर रोड पर सड़क की सफाई में लगी नगर निगम की स्वीपिंग मशीन से मंगलवार अलसुबह पीछे से आया क्रेशर ट्रॉला भिड़ गया। हादसे में ट्रॉला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इससे इस सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया। ट्रैफिक पुलिस दोपहर 12 बजे कड़ी मशक्कत के यातायात सुचारु करा पाई।

    पुलिस के अनुसार स्वीपिंग मशीन सेक्टर 72 के पास पावरग्रिड के सामने सड़क की सफाई में लगी थी। इसी दौरान खेड़कीदौला की ओर से आया क्रेशर ट्रॉला उससे भिड़ गया। स्विपिंग मशीन डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में ट्रॉला चालक घायल हो गया।

    आसपास के लोग उसे सिविल अस्पताल ले गए। यहां से उसे रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मंगलवार सुबह हादसे की सूचना पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची।

    हादसे की वजह से क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहन सड़क पर ही खड़े थे, इसलिए एसपीआर पर पांच किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन के सहारे ट्रॉला और स्विपिंग मशीन को सड़क से हटाया। इसके बाद दोपहर 12 बजे यातायात सुचारु कराया जा सका।