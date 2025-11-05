गुरुग्राम में एसपीआर रोड पर स्वीपिंग मशीन से भिड़ा ट्रॉला, पांच घंटे रहा जाम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एसपीआर रोड पर सड़क की सफाई में लगी नगर निगम की स्वीपिंग मशीन से मंगलवार अलसुबह पीछे से आया क्रेशर ट्रॉला भिड़ गया। हादसे में ट्रॉला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इससे इस सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया। ट्रैफिक पुलिस दोपहर 12 बजे कड़ी मशक्कत के यातायात सुचारु करा पाई।

पुलिस के अनुसार स्वीपिंग मशीन सेक्टर 72 के पास पावरग्रिड के सामने सड़क की सफाई में लगी थी। इसी दौरान खेड़कीदौला की ओर से आया क्रेशर ट्रॉला उससे भिड़ गया। स्विपिंग मशीन डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में ट्रॉला चालक घायल हो गया।