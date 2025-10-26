गुरुग्राम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा खास प्रशिक्षण, ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम से बचने की मिलेगी जानकारी
गुरुग्राम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों से बचाने के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करना है। प्रशिक्षण में, उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के उपायों, धोखाधड़ी से बचाव के तरीकों और सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के बारे में सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक और सुरक्षित बनाना है।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शनिवार को एक सेमिनार आयोजित कर रहा है।
इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम से बचाना और डिजिटल सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इस अभियान में प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करेंगे। 25 अक्टूबर को फैक्ट चेकर्स खासतौर से गुरुग्राम के वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षण देंगे।
एक्सपर्ट डिजिटल फ्रॉड से बचने के टिप्स देंगे। गुरुग्राम के लिए आयोजित सेमिनार में फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम सहयोग कर रहा है। यह कार्यक्रम सेक्टर 17 ए के श्री माधव सेवा केंद्र में होगा।
कार्यक्रम के बारे में
"वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी" अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को फ्रॉड और स्कैम के प्रति जागरूक करना है।
