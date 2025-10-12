गुरुग्राम के यात्रियों के लिए जरूरी खबर, एक महीने तक प्रभावित रहेगा ट्रेनों का आवागमन; इन गाड़ियों का बदला रूट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर्स फेज दो का कार्य चल रहा है। इसके लिए विभिन्न तकनीकी कार्यों के लिए नौ नवंबर से 12 दिसंबर के बीच एक महीने के लिए यहां ब्लाक लिया गया है। इस कारण इस स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का यातायात प्रभावित रहेगा। जयपुर स्टेशन पर कई ट्रेनें गुड़गांव स्टेशन से भी होकर जाती हैं।इसलिए गुरुग्राम के भी रेल यात्रियों को पहले से ही यात्रा की योजना बनानी होगी।



उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार 12015 नई दिल्ली-दौराई शताब्दी एक्सप्रेस नौ नवंबर 13 दिसंबर तक 35 ट्रिप नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी। वह खातीपुरा तक ही संचालित होगी। यह ट्रेन खातीपुरा-दौराई के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12016, दौराई-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस इस बीच दौराई के स्थान पर खातीपुरा से संचालित होगी।