गुरुग्राम के यात्रियों के लिए जरूरी खबर, एक महीने तक प्रभावित रहेगा ट्रेनों का आवागमन; इन गाड़ियों का बदला रूट
गुरुग्राम के यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे के मरम्मत कार्य के चलते एक महीने तक ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लें। असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन खेद व्यक्त करता है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर्स फेज दो का कार्य चल रहा है। इसके लिए विभिन्न तकनीकी कार्यों के लिए नौ नवंबर से 12 दिसंबर के बीच एक महीने के लिए यहां ब्लाक लिया गया है। इस कारण इस स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का यातायात प्रभावित रहेगा। जयपुर स्टेशन पर कई ट्रेनें गुड़गांव स्टेशन से भी होकर जाती हैं।इसलिए गुरुग्राम के भी रेल यात्रियों को पहले से ही यात्रा की योजना बनानी होगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार 12015 नई दिल्ली-दौराई शताब्दी एक्सप्रेस नौ नवंबर 13 दिसंबर तक 35 ट्रिप नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी। वह खातीपुरा तक ही संचालित होगी। यह ट्रेन खातीपुरा-दौराई के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12016, दौराई-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस इस बीच दौराई के स्थान पर खातीपुरा से संचालित होगी।
गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी पूजा सुपरफास्ट 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर को अजमेर के स्थान पर खातीपुरा से संचालित होगी। यह ट्रेन अजमेर-खातीपुरा के मध्य रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5 व 8 दिसंबर को जम्मूतवी से प्रस्थान कर खातीपुरा तक ही संचालित होगी।
इन ट्रेनों का रहेगा मार्ग परिवर्तन
- गाड़ी संख्या 12215 दिल्ली सराय-बान्द्रा टर्मिनस गरीब रथ 13, 17, 18, 22, 24, 27 नवंबर और 1, 2, 6, 8, 9 व 13 दिसंबर को दिल्ली सराय से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी। यह ट्रेन नारनौल, नीमकाथाना, रींगस स्टेशन पर ठहराव करेगी।
- गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30 नवंबर, 2, 6, 9 दिसंबर को जैसलमेर से प्रस्थान करेगी। ट्रेन परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण रींगस, नीमकाथाना, नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
- गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस 13, 21, 23, 25, 27, 29 नवंबर और 1, 5, 8 दिसंबर को काठगोदाम से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी।
- गाड़ी संख्या 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 13, 20, 21, 27 नवंबर, 5 व 12 दिसंबर को पोरबंदर से चलकर परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।