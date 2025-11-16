गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा! मदद के लिए बालकनी में गए मासूम की 22वीं मंजिल से गिरकर मौत, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 65 थाना क्षेत्र के सेक्टर 62 में स्थित पायनियर प्रेसीडिया सोसाइटी की 22वीं मंजिल से पांच साल का बच्चा नीचे गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना शनिवार शाम साढ़े पांच बजे की है।

बताया जाता है कि उस समय बच्चा घरेलू सहायिका के साथ सोसाइटी के ग्राउंड से खेल कर वापस घर जा रहा था। लिफ्ट से निकलते ही बच्चा दौड़कर अंदर चला गया धक्का लगने से फ्लैट का मेन गेट अंदर से बंद हो गया। इससे घरेलू सहायिका अंदर नहीं जा पाई। अपने आप को अकेला पाकर बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया और वहां पर कपड़े सुखाने वाले रोड पर चढ़कर लोगों को बुलाने लगा।