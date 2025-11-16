गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा! मदद के लिए बालकनी में गए मासूम की 22वीं मंजिल से गिरकर मौत, परिवार में पसरा मातम
गुरुग्राम में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक मासूम बच्चे की 22वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बच्चा बालकनी में मदद के लिए गया था और दुर्भाग्यवश नीचे गिर गया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है और इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 65 थाना क्षेत्र के सेक्टर 62 में स्थित पायनियर प्रेसीडिया सोसाइटी की 22वीं मंजिल से पांच साल का बच्चा नीचे गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना शनिवार शाम साढ़े पांच बजे की है।
बताया जाता है कि उस समय बच्चा घरेलू सहायिका के साथ सोसाइटी के ग्राउंड से खेल कर वापस घर जा रहा था। लिफ्ट से निकलते ही बच्चा दौड़कर अंदर चला गया धक्का लगने से फ्लैट का मेन गेट अंदर से बंद हो गया। इससे घरेलू सहायिका अंदर नहीं जा पाई। अपने आप को अकेला पाकर बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया और वहां पर कपड़े सुखाने वाले रोड पर चढ़कर लोगों को बुलाने लगा।
इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर 22वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया। आसपास के लोग उसे मेरिंगो एशिया अस्पताल ले गए। यहां पर उस मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे की पहचान रुद्र तेज सिंह के रूप में की गई है। पिता प्रकाश चंद्र बिल्डर हैं और माता डॉक्टर हैं। उस समय दोनों घर पर नहीं थे। प्रकाश चंद्र मूल रूप से धारूहेड़ा के रहने वाले हैं और यह कई सालों से यहां इस सोसाइटी में रह रहे थे।
