आखिर कब सुधरेगी साइबर सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था? काक्रोच की तरह सड़क पर खड़े रहते हैं ऑटो-टैक्सी

संजय गुलाटी, गुरुग्राम। किसी भी शहर की खूबसूरती में ट्रैफिक सिस्टम का विशेष स्थान होता है। ट्रैफिक सिस्टम के अभाव में शहर का विकास नाकाफी नजर आता है। साइबर सिटी के साथ भी ऐसा ही है। यह सिटी गुडगांव से गुरुग्राम, साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, मिलेनियम सिटी तो हो गई, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

अगर दिया जा रहा होता तो शहर का यह हाल नहीं होता। ट्रैफिक सिस्टम के अभाव में शहर के कई इलाकों में यदि खुद के पास वाहन न तो पहुंचना मुश्किल है। कई इलाकों में ऑटो, टैक्सी, मिनी बसें काक्रोच की तरह दौड़ रहे या सड़क के बीच खड़े रहते हैं। इसमें ऑटो सबसे अधिक लोगों को आतंकित कर रही है।

ऑटो चालक अपनी मनमर्जी के मालिक हैं इनका स्टैंड होने के बावजूद भी सड़क के बीच स्टैंड बना लेते हैं। कहीं भी ऑटो खड़ा करना जन्मसिद्ध अधिकार मान चुके हैं। उदाहरण फव्वारा चौक, महावीर चौक, जिला पुलिस लाइन, डाकघर चौक, बस स्टैंड , मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन, ओल्ड रेलवे रोड, न्यू रेलवे रोड, सेक्टर 34, हीरो होंडा चौक, सेक्टर दस चौक, राजीव चौक, के अलावा विभिन्न चौक पर देखा जा सकता है।