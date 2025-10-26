गुरुग्राम में 2000 वाहन चालकों पर कार्रवाई, कई जगहों पर लगाए नाके; पुलिस टीम रही तैनात

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिस की टीम ने इस महीने ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाते हुए 10 महिलाओं समेत दो हजार से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। यातायात पुलिस ने इसको लेकर कई स्थानों पर नाके लगाए थे और पुलिस टीमों को तैनात किया था।

एक से 25 अक्टूबर तक जांच के दौरान 10 महिला वाहन चालक सहित कुल 2048 वाहन चालक ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए मिले। इन सभी के चालान किए गए। दो वाहनों को जब्त किया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों का चालान के दौरान लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। इस तीन महीने की अवधि के दौरान वह चालक किसी भी वाहन को नहीं चला सकता।