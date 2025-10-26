गुरुग्राम में 2000 वाहन चालकों पर कार्रवाई, कई जगहों पर लगाए नाके; पुलिस टीम रही तैनात
गुरुग्राम पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2000 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। शहर के कई स्थानों पर नाकेबंदी की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। पुलिस की सक्रियता से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिस की टीम ने इस महीने ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाते हुए 10 महिलाओं समेत दो हजार से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। यातायात पुलिस ने इसको लेकर कई स्थानों पर नाके लगाए थे और पुलिस टीमों को तैनात किया था।
एक से 25 अक्टूबर तक जांच के दौरान 10 महिला वाहन चालक सहित कुल 2048 वाहन चालक ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए मिले। इन सभी के चालान किए गए। दो वाहनों को जब्त किया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों का चालान के दौरान लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। इस तीन महीने की अवधि के दौरान वह चालक किसी भी वाहन को नहीं चला सकता।
26 ओवरस्पीड वाहन चालकों के चालान
यातायात पुलिस की टीम ने रविवार को शहर में ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया।इस अभियान के तहत मुंबई एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड पर ओवर स्पीडिंग करने वालों के कुल 26 चालान किए गए, जिन पर 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।