    Gurugram News: अब बाजार में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर कार्रवाई करेगी यातायात पुलिस

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:52 AM (IST)

    गुरुग्राम में यातायात पुलिस अब बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारे गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों पर कार्रवाई करेगी। यह कदम यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों को टो किया जा सकता है।

    सड़क किनारे गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों पर कार्रवाई करेगी।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिवाली-धनतेरस के त्योहार को देखते हुए यातायात उपायुक्त डा. राजेश मोहन ने गुरुवार को ट्रैफिक टावर स्थित कार्यालय में अधीनस्थों के साथ बैठक की। इस दौरान उनसे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए। कहा कि सदर बाजार क्षेत्र में खासकर ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए। जहां सड़क पर वाहन खड़े करने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए।

    त्योहार को लेकर सदर बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बाजार आते हैं और अपने वाहन दुकानों के बाहर खड़े कर देते हैं। साथ ही लोगों ने दुकानों के सामने अतिक्रमण भी कर रखा है। इससे भी वाहन चालक परेशान हाेते हैं। दैनिक जागरण ने भी बीते दिनों इस मुद्दे को उठाया था। इसको लेकर ट्रैफिक डीसीपी ने बैठक लेकर पार्किंग में वाहनों को खड़े करने के लिए कहा है।

    डीसीपी ने वाहन चालकों से सदर बाजार क्षेत्र में अनावश्यक व गलत पार्किंग से बचने की अपील की है। सदर बाजार के नजदीक चिन्हित नि:शुल्क पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की सलाह दी। कहा कि वाहन चालक सिविल अस्पताल के पास, हरीश बेकरी के पास, गोशाला के पास तथा कमान सराय के अंदर पार्किंग में वाहन खड़े कर सकते हैं। बैठक में सभी जोन के एसीपी ट्रैफिक व अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।