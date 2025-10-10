Gurugram News: अब बाजार में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर कार्रवाई करेगी यातायात पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिवाली-धनतेरस के त्योहार को देखते हुए यातायात उपायुक्त डा. राजेश मोहन ने गुरुवार को ट्रैफिक टावर स्थित कार्यालय में अधीनस्थों के साथ बैठक की। इस दौरान उनसे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए। कहा कि सदर बाजार क्षेत्र में खासकर ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए। जहां सड़क पर वाहन खड़े करने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्योहार को लेकर सदर बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बाजार आते हैं और अपने वाहन दुकानों के बाहर खड़े कर देते हैं। साथ ही लोगों ने दुकानों के सामने अतिक्रमण भी कर रखा है। इससे भी वाहन चालक परेशान हाेते हैं। दैनिक जागरण ने भी बीते दिनों इस मुद्दे को उठाया था। इसको लेकर ट्रैफिक डीसीपी ने बैठक लेकर पार्किंग में वाहनों को खड़े करने के लिए कहा है।