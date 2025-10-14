Language
    गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन, पुलिस ने काटे 17 हजार से ज्यादा चालान; दो करोड़ से ज्यादा का लगा जुर्माना

    By Varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:55 AM (IST)

    गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने 'चालान नहीं, सलाम मिलेगा' अभियान के तहत एक सप्ताह में 17808 चालान काटे और 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। ये चालान विभिन्न यातायात उल्लंघनों जैसे गलत दिशा में ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर गाड़ी चलाना, और गलत पार्किंग आदि के लिए किए गए। पुलिस उपायुक्त यातायात डा. राजेश मोहन के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है।

    गुरुग्राम पुलिस ने चालान नहीं सलाम मिलेगा अभियान चलाया।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे चालान नहीं सलाम मिलेगा अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस उपायुक्त यातायात डा. राजेश मोहन के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के चौथे माह में सात दिनों में बीती छह से 12 सितंबर तक कुल 17808 चालान किए गए। जिसमें कुल दो करोड़ 27 लाख 69 हजार 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    यातायात पुलिस के मुताबिक, इन चालानों में रांग साइड ड्राइविंग में 2397, रोड मार्किंग में 1425, पीलियन राइडर बिना हेल्मट में 1388, बिना सीट बेल्ट में 1209, ड्राइवर बिना हेल्मेट में 1142, ड्रंक एंड ड्राइव में 541, रांग पार्किंग में 1114, डेंजरस यू टर्न में 408, ट्रिपल राइडिंग में 224, ओवर स्पीड में 172, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल में 100, नीली लाल बत्ती का गलत प्रयोग में नौ, ध्वनि प्रदूषण (बुलेट पटाखा, अवैध सायरन, प्रैशर हार्न इत्यादि) में 59, लेन चेंज में 1397 समेत अन्य चालान शामिल हैं। इनकी कुल जुर्माना राशि दो करोड 27 लाख 69 हजार 100 रुपये है।