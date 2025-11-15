गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और गूगल मैप ने मिलाया हाथ, अब मैप पर मिलेगी ब्लैक स्पॉट और स्पीड लिमिट की जानकारी
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और गूगल मैप ने मिलकर एक नई पहल की है। अब गूगल मैप पर ब्लैक स्पॉट और स्पीड लिमिट की जानकारी मिलेगी। इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वाहन चालकों को खतरनाक क्षेत्रों और गति सीमा का पता चलने से वे अधिक सावधानी बरत सकेंगे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में वाहन चालकों को यात्रा के दौरान सड़क पर होने वाले हादसों और वहां के ब्लैक स्पाॅट की भी जानकारी मिल सकेगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की सहायता से गूगल मैप गुरुग्राम जिले में इसकी सुविधा दे रहा है। उसने मैप पर इसकी जानकारी अपडेट करनी भी शुरू कर दी है। गूगल मैप देशभर के 11 शहरों में वाहन चालकों के लिए इस तरह की योजना लागू करेगा। गुरुग्राम पहला ऐसा जिला है, जहां इसकी सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके बाद नोएडा में यह लागू किया जा रहा है।
गुरुग्राम में हर साल एक हजार से ज्यादा सड़क हादसों में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस साल भी सड़क हादसों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 350 करीब पहुंच चुका है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस सड़क हादसों में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में गूगल के साथ टाइअप कर वाहन चालकों की सुविधा के लिए यह पहल शुरू की गई है।
इसके तहत गुरुग्राम के सिरहौल बार्डर से लेकर हाईवे पर कापड़ीवास तक आने वाले सभी ब्लैक स्पाट की जानकारी वाहन चालकों को गूगल मैप पर मिल सकेगी। इससे वाहन चालक दुर्घटना संभावित क्षेत्र में सावधानीपूर्वक अपने वाहन चला सकेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय व आइआइटी चेन्नई के सहयोग से कुछ महीनों पहले बनाए गए संजया एप के माध्यम से गुरुग्राम जिले में 30 ब्लैक स्पाॅट चिह्नित किए गए थे। ये सभी ब्लैक स्पाट हाईवे के हैं।
ये ब्लैक स्पाॅट कुछ महीने पहले ही बने हैं, इसलिए ज्यादातर जगहों पर इसके लिए चेतावनी वाले साइन बोर्ड नहीं लगे हैं। ऐसे में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर इस तरह की चेतावनी मिलने से काफी सहूलियत मिल सकती है।
इससे सड़क हादसों पर भी कमी लाई जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की तरफ से बताया गया कि मैप में यह सुविधा भी नई है कि सड़क पर जहां कहीं भी हादसा हुआ है, वहां की जानकारी भी उसमें अपडेट की जाएगी। इससे वाहन चालक पहले से ही इसके लिए सचेत हो सकेंगे।
शहर की 129 सड़कों पर स्पीड लिमिट की जानकारी
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया कि गूगल मैप में अब वाहन चालकों को शहर की 129 सड़कों पर तय की गई स्पीड लिमिट की जानकारी भी दी जा रही है। मैप में दो स्पीड आ रही है। एक तरफ तय स्पीड और दूसरी तरफ वाहन की स्पीड। तय स्पीड से ऊपर चलने पर पीला और लाल रंग भी बदल रहा है। इससे वाहन चालक उस रोड पर स्पीड लिमिट के अनुसार चल सकेंगे और चालान से भी बच सकेंगे।
ये हैं हाईवे के ब्लैक स्पाॅट
|स्थान
|ब्लैक स्पॉट
|कापड़ीवास
|4
|मन्नत ढाबा
|1
|राठीवास
|1
|बिलासपुर चौक
|2
|भारत पेट्रोल पंप बिनौला
|1
|बिनौला फ्लाइओवर
|2
|पंचगांव होटल
|1
|एनएसजी-मानेसर घाटी
|1
|मानेसर बस स्टैंड
|5
|रामपुरा फ्लाइओवर
|1
|वाटिका चौक एनएच-48
|1
|नरसिंहपुर
|2
|खांडसा फुटओवरब्रिज
|2
|बेरीवाला बाग
|1
|एटलस फुटओवरब्रिज
|1
|शंकर चौक के पास
|1
|एंबियंस माल से सिरहौल बार्डर
|3
सावधानीपूर्वक वाहन चला सकेंगे
"सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। जहां कहीं भी हादसा होता है तो यातायात पुलिस टीम मौके का निरीक्षण कर कारण तलाशती है और उसे दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। गूगल के साथ टाइअप किया गया है, गूगल मैप के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को यात्रा के दौरान गुरुग्राम जिले के ब्लैक स्पाट की जानकारी देगी। इससे वाहन चालक सावधानीपूर्वक वाहन चला सकेंगे। गुरुग्राम ऐसा पहला शहर है, जहां इस तरह की सुविधा शुरू की गई है।"
-डाॅ. राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक
