दिवाली के दौरान गुरुग्राम के बाजारों में घूमने वालों को राहत, ट्रैफिक पुलिस कर दिया ये बड़ा काम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अगले हफ्ते से दीपों का त्योहार शुरू हो रहा है। इसकी तैयारी के लिए खरीदार अभी से बाजारों में उमड़ पड़े हैं। दिवाली और छठ के लिए लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो से घर भी जाएँगे। हर साल बाजारों और इन स्टेशनों पर भीड़भाड़ रहती है, जिससे स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।

दीपों के त्योहार के दौरान शहर के बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए यातायात प्रबंधन की क्या योजनाएँ हैं? राजमार्गों पर क्या व्यवस्थाएँ होंगी? इन सवालों पर दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता (ब) विनय त्रिवेदी ने डीसीपी ट्रैफिक (ब) डॉ. राजेश मोहन से विस्तार से बात की। पेश हैं मुख्य अंश...

दिवाली के लिए यातायात प्रबंधन की क्या योजनाएं हैं? दिवाली के दौरान बाजारों और अन्य जगहों पर जाम से बचने के लिए व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। पहले मार्केट एसोसिएशन से बात की गई है और उन्हें यातायात प्रबंधन की जानकारी दी गई है। सभी से कहा गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के पास सड़क पर वाहन न खड़े होने दें। सभी वाहन चालकों को अस्थायी पार्किंग का उपयोग करने के लिए कहा जाए। जब चालक अपने वाहन पार्क करके खरीदारी करेंगे, तो स्थिति में काफी सुधार होगा। इसके अलावा, दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने को भी कहा गया है।

कितने अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं? जोनल पुलिस ने अतिरिक्त व्यवस्था के तहत यातायात पुलिस को 60 पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए हैं। इन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात किया जाएगा। सबसे ज़्यादा तैनाती सदर बाज़ार के आसपास होगी, जो एक बड़ा यातायात क्षेत्र है। वहाँ अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है। लोग पुराने सिविल अस्पताल और सिविल लाइंस के पास पार्किंग में अपने वाहन मुफ़्त में पार्क कर सकते हैं।

नए और पुराने रेलवे रोड पर दिन भर ट्रैफिक जाम सदर बाजार नए और पुराने रेलवे रोड पर स्थित है।इसलिए, सड़क पर काफ़ी अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने से यातायात व्यवस्था सुगम होगी। वहाँ पहले से ही यातायात पुलिसकर्मी तैनात हैं।

इन दोनों सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए हाल ही में नगर निगम को एक पत्र भी लिखा गया है। इस मामले में फिर से प्रतिक्रिया ली जाएगी। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद, दोनों सड़कें काफी चौड़ी हो जाएँगी, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलेगा। अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, दिवाली को देखते हुए, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करके यातायात को सुचारू बनाया जाएगा।

मेट्रो स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ जीआरपी, आरपीएफ और मेट्रो पुलिस मिलकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाएगी। शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहचान की जा रही है। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। हाल ही में सभी ज़ोन के एसीपी के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें अपने-अपने ज़ोन में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सप्ताह की शुरुआत में, सभी ज़ोन के एसीपी अपने-अपने स्तर पर जनता के साथ बैठक करेंगे और किसी भी तरह की परेशानी का आकलन करेंगे। इन परेशानियों को दूर करके यातायात को सुचारू बनाया जाएगा। इसके अलावा, हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएँगे। विभिन्न स्थानों पर राइडर पुलिस तैनात की जाएगी।

वर्तमान में, सिरहौल बॉर्डर पर यातायात की भीड़ कम करने के लिए एक परीक्षण चल रहा है। यहाँ तीन लेन पर यातायात की अनुमति दी जा रही है। वर्तमान में, लोग लेन ड्राइविंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब लोग लेन ड्राइविंग शुरू करेंगे, तो भीड़भाड़ में काफ़ी कमी आएगी और हाईवे पर ट्रैफ़िक भी बेहतर होगा। इसके बाद, दूसरे चरण का ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। इसमें शंकर चौक के पास यू-टर्न खोलना भी शामिल होगा।