द्वारका एक्सप्रेस-वे पर लगा भीषण जाम, 5 KM तक लगी वाहनों की लंबी कतार; एक घंटे तक जूझते रहे लोग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात सेक्टर 86 के पास जाम लग गया। सेक्टर 84 से लेकर 86 स्थित एलान एपिक माल और आसपास के इलाके में देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक जाम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। जाम में फंसे एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया।

वीडियो में दिख रहा है कि सेक्टर 84 के पास वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लगभग पांच किलोमीटर तक नीचे वाले रोड पर वाहन रेंग रहे थे। बताया जाता है कि रात में करीब आठ बजे से रात सवा नौ बजे तक यहां जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया।