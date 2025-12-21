Language
    द्वारका एक्सप्रेस-वे पर लगा भीषण जाम, 5 KM तक लगी वाहनों की लंबी कतार; एक घंटे तक जूझते रहे लोग

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:42 PM (IST)

    शनिवार की रात गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 86 के पास जाम लग गया। सेक्टर 84 से 86 तक एलान एपिक माल के पास देर रात तक जाम की स्थिति बनी रह ...और पढ़ें

    एलन मॉल के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात सेक्टर 86 के पास जाम लग गया। सेक्टर 84 से लेकर 86 स्थित एलान एपिक माल और आसपास के इलाके में देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक जाम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। जाम में फंसे एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया।

    वीडियो में दिख रहा है कि सेक्टर 84 के पास वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लगभग पांच किलोमीटर तक नीचे वाले रोड पर वाहन रेंग रहे थे। बताया जाता है कि रात में करीब आठ बजे से रात सवा नौ बजे तक यहां जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया।

    बताया जाता है कि जहां जाम लगा, वह रास्ता एलान एपिक माल की तरफ जाता है। शनिवार होने के कारण शापिंग और घूमने-फिरने वालों की भारी भीड़ रही, जिससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया।