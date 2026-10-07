गुरुग्राम में अमित शाह के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, दक्षिण हरियाणा से आए वाहनों से गुरुग्राम में सड़के पैक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सेवा संकल्प कार्यक्रम के चलते बुधवार सुबह-सुबह गुरुग्राम में जाम की स्थिति बन गई। दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और झज्जर जिलों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचने के लिए गुरुग्राम आए, जिससे शहर की सड़कों और हाईवे पर वाहनों का दबाव एकाएक बढ़ गया।

लेजर वैली पार्किंग में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा के लिए सुबह से ही वाहनों का आना शुरू हो गया। सुबह दस बजे तक दिल्ली-जयपुर हाईवे, सोहना रोड, राजीव चौक, इफको चौक और सिग्नेचर टावर के आसपास लंबा जाम लग गया। शहर के अंदरूनी इलाकों में भी कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आए।