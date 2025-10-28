Language
    गुरुग्राम की सड़कों से होगा मलबे का उठान, गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने सड़कों से मलबा उठाने और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। निगम की टीमें शहर में मलबा उठाएंगी और उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाएंगी। बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जाएगी।

    सड़क के किनारे पड़ी मिट्टी को उठाते निगमकर्मी। सौजन्य : निगम

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सड़कों के किनारे पड़े मलबे का उठान किया जाएगा। इसके साथ ही निगम की स्वच्छता टीमों ने शहर की मुख्य सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों, गार्बेज वर्नेबल प्वाइंटों और सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों से धूल-मिट्टी और कूड़े का उठान शुरू कर दिया है। सोमवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित सर्विस लेन का निरीक्षण किया।

    उन्होंने राजीव चौक से लेकर शंकर चौक तथा शंकर चौक से हीरो होंडा चौक तक सफाई कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुख्य चौराहों पर मौजूद रेहड़ी-पटरी, खोखे आदि के अतिक्रमण को तुरंत हटाएं और सर्विस लेन पर पड़े कूड़े व मलबे को साफ करवाएं। निगमायुक्त ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रकार का कूड़ा या मलबा नहीं होना चाहिए।

    संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार ने जोन-एक क्षेत्र, संयुक्त आयुक्त विशाल कुमार ने जोन-दो, संयुक्त आयुक्त डा. जयवीर यादव ने जोन-तीन और संयुक्त आयुक्त रविंद्र मलिक ने जोन-चार क्षेत्र का निरीक्षण किया।

    उन्होंने फील्ड टीमों के साथ मिलकर सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सभी संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन अपने-अपने जोन में मौके पर उपस्थित रहें और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। उन्होंने कहा कि नागरिकों के सहयोग से गुरुग्राम को एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और सुंदर शहर बनाने के लिए निरंतर कार्य जारी है।