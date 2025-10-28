गुरुग्राम की सड़कों से होगा मलबे का उठान, गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सड़कों के किनारे पड़े मलबे का उठान किया जाएगा। इसके साथ ही निगम की स्वच्छता टीमों ने शहर की मुख्य सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों, गार्बेज वर्नेबल प्वाइंटों और सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों से धूल-मिट्टी और कूड़े का उठान शुरू कर दिया है। सोमवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित सर्विस लेन का निरीक्षण किया।

उन्होंने राजीव चौक से लेकर शंकर चौक तथा शंकर चौक से हीरो होंडा चौक तक सफाई कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुख्य चौराहों पर मौजूद रेहड़ी-पटरी, खोखे आदि के अतिक्रमण को तुरंत हटाएं और सर्विस लेन पर पड़े कूड़े व मलबे को साफ करवाएं। निगमायुक्त ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रकार का कूड़ा या मलबा नहीं होना चाहिए।