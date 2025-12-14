 गुरुग्राम वालों को दमघोंटू हवा से मिलेगी राहत, नगर निगम को मिलेंगी तीन और एंटी स्मॉग गन

Language
    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की दमघोंटू हवा और लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच नगर निगम ने राहत की दिशा में नई शुरुआत की है। धूल और स्मॉग पर नियंत्रण के लिए निगम ने अत्याधुनिक स्प्रिंकलर-कम-एंटी-स्मॉग गन मशीनों को मैदान में उतार दिया है। इस कदम को शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। नगर निगम के बेड़े में फिलहाल सात एंटी-स्मॉग गन मशीनें शामिल की गई हैं।

    निगम अधिकारियों के अनुसार इसी माह के अंत तक तीन और मशीनें मिलने की संभावना है, जिसके बाद शहर में कुल दस मशीनें सक्रिय हो जाएंगी। इन मशीनों की खरीद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनुदान राशि के तहत की गई है।

    स्प्रिंकलर-कम-एंटी-स्मॉग गन मशीनें पानी को महीन कणों में बदलकर ऊंचाई तक छिड़काव करती हैं। इससे हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व नमी के साथ नीचे बैठ जाते हैं। साथ ही सड़कों, डिवाइडरों और पेड़ों पर जमी धूल भी साफ होती है।

    निगम अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी। धूल और स्मॉग कम होने से सांस संबंधी बीमारियों, आंखों में जलन और एलर्जी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सकती है। शुरुआत में प्रमुख चौराहों, भीतरी सड़कों और अधिक ट्रैफिक वाले इलाकों में मशीनों को चलाया जाएगा।
    तीन मशीनें जल्द मिलेगी

    नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संदीप धुंधवाल के मुताबिक अभी सात मशीनें काम शुरू कर चुकी हैं और शेष तीन इसी माह बेड़े में शामिल हो जाएंगी। उनका कहना है कि इन मशीनों के जरिए नियमित छिड़काव कर शहर की हवा को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।