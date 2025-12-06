गुरुग्राम में बनेंगे तीन नए एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति; अंडरग्राउंड मेट्रो का भी बन गया प्लान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में ट्रैफिक जाम को घटाने के लिए तीन नए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसकी संभावना तलाशने के लिए सीईओ पीसी मीणा ने सुबह ओल्ड गुरुग्राम के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले तीन प्रमुख मार्गों का व्यापक निरीक्षण किया। सबसे पहले ओल्ड रेलवे रोड का निरीक्षण किया गया, जिसे शहर का सबसे भीड़भाड़ वाला क्षेत्र माना जाता है।

यहां सीईओ ने ओल्ड रेलवे रोड से सेक्टर पांच-छह डिवाइडिंग जंक्शन होते हुए शीतला माता रोड और अतुल कटारिया चौक तक एलिवेटेड कारिडोर बनाने की संभावना पर विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और प्रमुख जंक्शनों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

भूमिगत होगी मेट्रो, ऊपर बनेगा एलिवेटड रोड इसी मार्ग पर मेट्रो कॉरिडोर भी प्रस्तावित है, इसलिए सीईओ ने संबंधित एजेंसियों को मेट्रो को भूमिगत रखने की योजना बनाने को कहा ताकि दोनों परियोजनाएं बिना बाधा के साथ-साथ लागू की जा सकें। निरीक्षण में विधायक मुकेश शर्मा, मेयर राज रानी मल्होत्रा, विभिन्न वार्डों के पार्षद, एचएमआरटीसी, जीएमआरएल और जीएमडीए के इंफ्रा-1 डिविजन के अधिकारी मौजूद रहे।

अब दिल्ली जाना भी होगा आसान, डूंडाहेड़ा बार्डर तक एलिवेटेड रोड बनाने की संभावना टीम ने अतुल कटारिया चौक से दिल्ली–हरियाणा सीमा के पास डुंडाहेड़ा तक ओल्ड दिल्ली रोड का निरीक्षण किया। यह मार्ग गुरुग्राम का सबसे व्यस्त प्रवेश व निकास बिंदु माना जाता है। लगातार भारी यातायात को देखते हुए सीईओ मीणा ने यहां भी एलिवेटेड कारिडोर की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए, जिससे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आवागमन सुगम होगा।

यहां विकसित होगा एलिवेटेड कॉरिडोर तीसरा निरीक्षण महावीर चौक से आइएफएफसीओ चौक के बीच सुखराली गांव मार्ग पर किया गया, जहां सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण रोजाना भारी भीड़ रहती है। यहां भी ग्रेड सेपरेटर या एलिवेटेड कारिडोर विकसित करने की संभावनाओं पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया।

निरीक्षण के दौरान सीईओ ने कहा कि गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में सड़क और मेट्रो दोनों परियोजनाओं का इंटीग्रेटेड प्लानिंग बेहद जरूरी है। विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं को एक-दूसरे के साथ तालमेल में लाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।