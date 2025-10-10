गुरुग्राम में एंबियंस आइलैंड की तीन प्रॉपर्टी नगर निगम ने कीं सील, इन पर लटकी नीलामी की तलवार
गुरुग्राम नगर निगम ने एंबियंस आइलैंड में तीन संपत्तियां सील कीं, जिन पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। बार-बार नोटिस के बावजूद भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भरने की अपील की, अन्यथा संपत्ति नीलाम की जा सकती है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स विंग ने शुक्रवार को एंबियंस आइलैंड क्षेत्र में स्थित तीन संपत्तियों को सील कर दिया। निगम के अधिकारियों के अनुसार इन संपत्तियों पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का प्राॅपर्टी टैक्स बकाया है।
बार-बार नोटिस और चेतावनी देने के बावजूद भी संबंधित प्राॅपर्टी मालिकों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया था। यह कार्रवाई जोन-तीन के जोनल टैक्स ऑफिसर राजेश यादव की टीम द्वारा की गई। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों प्रापर्टी को सील किया।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा टैक्स डिफाॅल्टरों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राॅपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है। जिससे शहर में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध होता है। अत: टैक्स अदायगी में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से अपील की कि वे समय पर अपना प्राॅपर्टी टैक्स जमा करें ताकि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीलिंग के बाद भी टैक्स बकाया नहीं चुकाया गया, तो संबंधित प्राॅपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।