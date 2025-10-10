गुरुग्राम में एंबियंस आइलैंड की तीन प्रॉपर्टी नगर निगम ने कीं सील, इन पर लटकी नीलामी की तलवार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स विंग ने शुक्रवार को एंबियंस आइलैंड क्षेत्र में स्थित तीन संपत्तियों को सील कर दिया। निगम के अधिकारियों के अनुसार इन संपत्तियों पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का प्राॅपर्टी टैक्स बकाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बार-बार नोटिस और चेतावनी देने के बावजूद भी संबंधित प्राॅपर्टी मालिकों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया था। यह कार्रवाई जोन-तीन के जोनल टैक्स ऑफिसर राजेश यादव की टीम द्वारा की गई। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों प्रापर्टी को सील किया।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा टैक्स डिफाॅल्टरों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राॅपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है। जिससे शहर में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध होता है। अत: टैक्स अदायगी में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।