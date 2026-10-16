गुरुग्राम में THAR सवारों का आतंक, कैब को बार-बार मारी टक्कर; एक्शन में आई पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-89 में देर रात थार सवार युवकों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। आपसी विवाद के बाद एक युवक ने कैब को कई बार पीछे से टक्कर मारी।

कैब में ड्राइवर समेत तीन लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैब के दोनों एयरबैग खुल गए और अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ।

थार से कई बार मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार, दिल्ली नंबर की थार में चार युवक सवार थे। विवाद के बाद दो युवक उतरकर घर जाने के लिए कैब का इंतजार करने लगे। कैब पहुंची तो वे उसमें बैठ गए। इसी दौरान थार सवार उनके साथी ने गाड़ी पीछे कर कैब को टक्कर मारनी शुरू कर दी।