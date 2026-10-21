गुरुग्राम में बेसमेंट की खोदाई से झुकी 5 मंजिला इमारत, पुलिस ने खाली कराए आसपास के 3 मकान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सुशांत लोक-एक में बगल के प्लाॅट में बेसमेंट की खोदाई के कारण पांच मंजिला निर्माणाधीन इमारत झुक गई। घटना की सूचना मिलते ही सुशांत लोक थाना पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा बच गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आसपास के तीन मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

करीब 2 से 2.5 इंच झुकी इमारत ने बढ़ाई चिंता पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम सुशांत लोक एक के ब्लाॅक सी स्थित प्लाट नंबर-1770 में इमारत झुकने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि लगभग तैयार पांच मंजिला इमारत साथ लगते प्लाॅट में गहरी खोदाई के कारण करीब 2 से 2.5 इंच एक तरफ झुक गई थी। कभी भी इमारत गिरने का खतरा था।