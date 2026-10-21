बदलते मौसम और प्रदूषण से गुरुग्राम में हृदय रोगियों की बढ़ी चिंता, विशेषज्ञ बोले- रहें सतर्क

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बदलता मौसम और प्रदूषण का असर केवल सांसों तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय रोगियों के लिए भी परेशानी बढ़ा सकता है।

बदलते मौसम के बीच सीने में तकलीफ और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतों को लेकर मरीज जिला नागरिक अस्पताल के हृदय आरोग्य केंद्र पहुंच रहे हैं। पिछले आठ दिनों में यहां 381 मरीजों ने उपचार के लिए संपर्क किया।

हृदय रोगियों के लिए चिंता बरकरार मंगलवार को विजयादशमी की छुट्टी के दिन ओपीडी में 12 मरीज पहुंचे, जबकि सांस संबंधी समस्या के चलते तीन मरीजों को इमरजेंसी में लाया गया। सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों की आवाजाही के बीच सबसे अहम चिंता उन लोगों को लेकर है, जो पहले से हृदय या सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं। हृदय आरोग्य केंद्र के कार्डियोलाजिस्ट विशेषज्ञ डा. विवेक मोहंती ने बताया कि प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने और मौसम में बदलाव के दौरान ऐसे मरीजों को अपनी सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सांस फूलने या सीने में असहजता को सामान्य परेशानी समझकर टालना जोखिम बढ़ा सकता है।