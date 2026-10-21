गुरुग्राम साइबर ठगी: फर्जी एपीके लिंक से गैस कनेक्शन फ्रॉड में दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर फर्जी एपीके लिंक के जरिये 1.64 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में साइबर थाना पूर्व की टीम ने बिहार के बांका जिले से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान सठियारी गांव निवासी निर्मल उर्फ विजय कुमार और पिपराडीह गांव निवासी गोपी कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं।

भुगतान नहीं मिलने पर काट दिया जाएगा कनेक्शन... पुलिस के अनुसार, पीड़ित को नौ अक्टूबर को वाट्सएप पर संदेश मिला था कि एचसीजी गैस बिल बकाया है और समय पर भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद उसे दूसरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया।