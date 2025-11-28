गुरुग्राम: एक पोल पर तीन-तीन लाइटें, मेन रोड पर अंधेरा; बजट की खुली लूट

समस्या सिर्फ लाइटिंग की नहीं है, बल्कि खराब प्लानिंग का नतीजा है। गलियों में एक ही पोल पर तीन स्ट्रीटलाइटें लगा दी गईं। यह साफ़ तौर पर बजट की बर्बादी है।

-सुंदर कटारिया, बसई

मेन रोड पर पूरी तरह अंधेरा रहता है। वहां लाइट लगाने से लोगों को राहत ही मिलेगी। शाम ढलने के बाद अंधेरी गलियों में निकलना मुश्किल हो जाता है।

-बालकिशन, बसई

दीवारों पर स्ट्रीट लाइट लगाना समझ से बाहर है। इससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बसई में पिछले कई महीनों से स्ट्रीट लाइट की मांग बढ़ रही है। लोगों को उम्मीद थी कि मेन सड़कों और अंधेरी गलियों में लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन निगम ने उन इलाकों पर ध्यान दिया जहां पहले से ही काफी लाइटिंग है।

-भूपेंद्र, बसई

बसई में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। अगर एक ही पोल पर बहुत ज़्यादा लाइटें हैं या कोई लाइट गलत जगह पर है, तो इसकी जांच की जाएगी। हमारी कोशिश है कि पूरे इलाके में एक जैसी लाइटिंग हो। स्थानीय लोगों से शिकायत मिलने पर, ज़रूरी सुधार के लिए एक टीम भेजी जाएगी।

-सचिन यादव, XEN इलेक्ट्रिकल, नगर निगम, गुरुग्राम।



