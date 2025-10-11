Language
    गुरुग्राम में सेक्टर 82 से 115 की रिहायशी सोसायटी में होगी एसटीपी की जांच, आदेश जारी

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:36 AM (IST)

    प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने गुरुग्राम में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सेक्टर 82 से 115 की सोसायटियों के एसटीपी जांच के आदेश दिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत और मलबे के निस्तारण पर भी जोर दिया। अधिकारियों को 'म्हारी सड़क' पोर्टल की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने का निर्देश दिया गया, साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा गया।

    Hero Image

    प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डीएस ढेसी

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डीएस ढेसी ने सेक्टर 82 से 115 की रिहायशी सोसायटियों एसटीपी की जांच के आदेश दिए हैं। ढेसी ने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि सेक्टर 82 से 115 के बीच स्थित कुछ रिहायशी सोसायटियों द्वारा एसटीपी का अनट्रीटेड वाटर खाली स्थानों तथा बादशाहपुर की लेग 3 ड्रेन में छोड़ा जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

    इस पर गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने डीटीपी (प्लानिंग) को निर्देश दिए कि वे इन सभी सेक्टरों की सोसायटियों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां स्थापित एसटीपी वर्तमान में किस स्थिति में कार्य कर रहे हैं तथा अनट्रीटेड वाटर व ट्रीटेड वाटर का निस्तारण कहां किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीटीपी इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजें, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसायटियों के खिलाफ आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।


    डीएस ढेसी लघु सचिवालय स्थित कान्फ्रेंस हाल में जिला स्तरीय समन्वय समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में गुरुग्राम जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, डीसी अजय कुमार, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह तथा नगर निगम मानेसर के आयुक्त आयुष सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


    निर्धारित अवधि में पूरा करें सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य

    ढेसी ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी विभागों से संबंधित सड़कों पर जो भी गड्ढे हैं, उन्हें निर्धारित समयावधि में भरवाया जाए। ढेसी ने कहा कि सरकार ने जनता से जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे किए हैं, उन पर खरा उतरना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। साथ ही, ‘म्हारी सड़क’ पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी प्रगति रिपोर्ट डीसी कार्यालय को समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यों की नियमित समीक्षा की जा सके।

    मलबा हटाने का काम शुरू


    बैठक में सी एंड डी वेस्ट (निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट) के निस्तारण पर भी चर्चा की गई। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि शहर भर से प्रतिदिन लगभग चार से पांच हजार टन सीएंडडी वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि सेक्टर 29 में 70 प्रतिशत से अधिक सीएंडडी वेस्ट पहले ही हटा दिया गया है, जबकि सेक्टर दस में आटो मार्केट के पास सीएंडडी वेस्ट को इसी महीने हटाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, धनकोट के पास यातायात को और सुचारू बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) जीडब्ल्यूएस पर पुल के चौड़ीकरण का कार्य करेगा। बैठक में बताया गया कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होगी।


    बैठक में सीटीपी जीएमडीए संजीव मान, मुख्य अभियंता जीएमडीए अरुण धनखड़ और आरएस जांगड़ा, मुख्य अभियंता एमसीजी, विजय ढाका, क्षेत्रीय आफिसर एचएसपीसीबी मानेसर कृष्ण यादव और एचएसआइआइडीसी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआइ और नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।