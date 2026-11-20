जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार लोडिंग ट्रॉले का कहर देखने को मिला। एवीएल-36 सोसाइटी के सामने अनियंत्रित ट्रॉले ने एक के बाद एक तीन कारों को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार को घसीटते हुए ट्रॉला सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा रात करीब साढ़े दस बजे हुआ। ट्रॉले की चपेट में आई तीन गाड़ियों में दो कमर्शियल टैक्सी और एक निजी कार शामिल थी। टक्कर से तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गड्ढे में फंसी कार में सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।