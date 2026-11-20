संदीप कुमार, गुरुग्राम। गुरुग्राम की सड़कों और बाजारों में खुले में घूमने वाले पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने अभियान तेज कर दिया है।

अभियान के तीसरे दिन निगम की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों से 24 पशुओं को पकड़कर गोशालाओं और नंदीशालाओं में पहुंचाया। निगम की ओर से इस कार्रवाई के साथ आवारा कुत्तों के टीकाकरण और बंधीकरण का काम भी जारी रखा गया है।