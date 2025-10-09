Language
    गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फंदा लगा की आत्महत्या, मई में हुई थी लव मैरिज

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमित कुमार ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मई में ही उसकी लव मैरिज हुई थी। पुलिस के अनुसार, अमित और उसकी पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही थी, जिसके चलते वह तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र के नया गांव में किराये से रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मंगलवार रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। डॉक्टरों की देखरेख में उनकी दवाइयां भी चल रही थीं। पांच महीने पहले ही मई में उन्होंने प्रेम विवाह किया था। आत्महत्या के सटीक कारण सामने नहीं आ पाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मृत युवक की पहचान मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के दोरोला गांव के रहने वाले 28 वर्षीय शुभम मीणा के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार शुभम ने मई में 22 वर्षीय युवती से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से ही यह भोंडसी के नया गांव स्थित एक सोसायटी के फ्लैट में रह रहे थे।

    शुभम कई सालों से गुरुग्राम स्थित इन्फोसिस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। इनका 20 लाख रुपये का पैकेज था। इनकी पत्नी ने बताया कि कुछ दिनों से शुभम मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। हालांकि, उन्हें भी इसका कारण पता नहीं है। उनकी दवाइयां भी चल रही थीं।

    मंगलवार रात शुभम अपने कमरे में चले गए। यहां उन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में जांच की। यहां से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। कारणों की जानकारी के लिए पुलिस शुभम के परिवारवालों से भी पूछताछ करेगी। उन्हें सूचना दी गई है। भोंडसी थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार को शव को पोस्टमॉर्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया। जांच की जा रही है।