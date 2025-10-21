गुरुग्राम के एक शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की दो गाड़ियों ने पाया काबू

गुरुग्राम, हरियाणा में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही तुरंत दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फायर ऑफिसर नरेंद्र कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और प्रयास जारी हैं। सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है।

