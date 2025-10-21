Language
    गुरुग्राम के एक शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की दो गाड़ियों ने पाया काबू

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    गुरुग्राम, हरियाणा में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही तुरंत दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फायर ऑफिसर नरेंद्र कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और प्रयास जारी हैं। सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है।

    हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में भीषण आग लग गई।

    एएनआई, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने दो गाड़ियां मौके पर भेजीं और सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है।

    फायर ऑफिसर नरेंद्र कुमार ने बताया कि आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी बुलाया गया है। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं, और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।