गुरुग्राम में दोस्त को गोली मारने की घटना का डीजीपी ने लिया संज्ञान, लाइसेंसी हथियार को लेकर दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 48 स्थित सेंट्रल पार्क रिसार्ट सोसायटी में शनिवार रात एक किशोर द्वारा अपने सहपाठी छात्र को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारने की घटना का हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने घटना के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश के पुलिस अधिकारी अपने-अपने जिले में हथियार रखने के लिए लाइसेंसधारकों को जरूरी प्रशिक्षण दें।



डीजीपी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि जान का नुकसान ना हो। आगे लिखा कि एसपी व सीपी से कहा गया है कि अपने क्षेत्र के आर्म्स लाइसेंस धारियों को इस तरह के खतरे से आगाह करें। उनके लिए हथियार संभाल कर रखने के लिए जरूरी प्रशिक्षण का इंतजाम करें। वीडियो गेम खेलने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होता कि गोलीबारी कोई खेल नहीं है। माता-पिता और स्कूलों को चाहिए कि बच्चों को पीपल स्किल सिखाएं। लड़ाई-झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी।