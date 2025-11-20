गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में रबर की सड़क बनकर तैयार, श्रद्धालुओं के पैरों को सर्दी में देगी गर्मी का एहसास
गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रबर की सड़क बनाई गई है। यह विशेष सड़क सर्दियों में भक्तों के पैरों को ठंड से बचाने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें मंदिर परिसर में गर्मी का एहसास होगा और वे आराम से दर्शन कर सकेंगे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में भक्तों के लिए मंदिर ट्रस्ट सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रहा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए आरसीसी सड़क की जगह रबर की सड़क बनकर तैयार है। श्री माता शीतला श्राइन बोर्ड ने इस सड़क को सिंथेटिक रबर ट्रैक की तर्ज पर बनाया गया है। इस बार कड़ाके की सर्दी में नंगे पैर माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी का एहसास मिलेगा।
सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में आसपास के जिलों के अलावा कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त श्रद्धाभाव से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से नंगे पैर ही मंदिर तक जाते हैं। ऐसे में भक्तों खासकर महिलाओं, बुर्जुगों व बच्चों को तेज धूप और सर्दी में मार्ग पर चलना कष्टदायी होती है। वहीं कंकड़-पत्थर चुभने के अलावा आरसीसी की खुरदुरी सड़क पर चलने से भक्तों पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं।
मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस आरसीसी की सड़क पर दरी (मैट) बिछाई जाती थी। बीते सितंबर माह में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रबड़ की सड़क का निर्माण की योजना बनी। यह सड़क श्रद्धालुओं के लिए न केवल आरामदायक दर्शन सुनिश्चित कर रही है बल्कि यह मंदिर परिसर का एक प्रमुख आकर्षण भी है।
मंदिर परिसर में बनी रबर की सड़क की सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहेगी। जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से लाभ होगा। इसका निर्माण श्राइन बोर्ड की पहल पर एसबीआई की ओर से सीएसआर के तहत 10 लाख रुपये से कराया गया है। प्रदेश का यह पहला मंदिर है जहां श्रद्धालुओं के लिए रबर की सड़क बनवाई गई है।
-सुमित कुमार, सीइओ, श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड
