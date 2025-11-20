गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में रबर की सड़क बनकर तैयार, श्रद्धालुओं के पैरों को सर्दी में देगी गर्मी का एहसास

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में भक्तों के लिए मंदिर ट्रस्ट सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रहा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए आरसीसी सड़क की जगह रबर की सड़क बनकर तैयार है। श्री माता शीतला श्राइन बोर्ड ने इस सड़क को सिंथेटिक रबर ट्रैक की तर्ज पर बनाया गया है। इस बार कड़ाके की सर्दी में नंगे पैर माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी का एहसास मिलेगा।



सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में आसपास के जिलों के अलावा कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त श्रद्धाभाव से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से नंगे पैर ही मंदिर तक जाते हैं। ऐसे में भक्तों खासकर महिलाओं, बुर्जुगों व बच्चों को तेज धूप और सर्दी में मार्ग पर चलना कष्टदायी होती है। वहीं कंकड़-पत्थर चुभने के अलावा आरसीसी की खुरदुरी सड़क पर चलने से भक्तों पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं।