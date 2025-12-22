Language
    गुरुग्राम के शंकर चौक पर सबवे का काम पूरा, पैदल यात्रियों के लिए खुला; सड़क हादसों में आएगी कमी

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:54 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शंकर चौक पर करीब डेढ़ साल से निर्माणाधीन सबवे का काम पूरा हो गया है। इसे पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। पैदल यात्रियों द्वारा सबवे इस्तेमाल करने से हर साल शंकर चौक के पास होने वाले हादसों में कमी आ सकती है। जल्द ही इस सबवे का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करने की योजना है।

    डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से शंकर चौक पर डीएलएफ फेज तीन और साइबर पार्क के बीच यह सबवे बनाकर तैयार किया गया है। यहां बेहतरीन लाइटिंग और फार सीलिंग का काम भी किया गया गया। हालांकि, पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए इसे कुछ दिन पहले ही खोल दिया गया। पैदल यात्री इस अंडरपास से दूसरी तरफ आसानी से जा सकेंगे। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। सबवे का निर्माण पूरा होने और इसके उद्घाटन को लेकर बीते दिनों यातायात पुलिस व अन्य विभागों ने इसका निरीक्षण भी किया। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इसका अधिकारिक तौर पर उद्धाटन किया जाएगा।

    हर साल बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों की जान जाती थी

    दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर हर दिन लाखों वाहन आवागमन करते हैं। लेकिन शंकर चौक के पास हर दिन जाम की स्थिति बनती है। खासतौर पर सुबह और शाम पीक आवर के समय में यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और घंटों वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ता है। इस चौक के दोनों तरफ बड़ी संख्या में कंपनियां हैं और इनमें हजारों लोग काम करते हैं।

    नौकरीपेशा लोगों को इस चौक को पैदल पार करना पड़ता था। पहले शंकर चौक पर पैदल यात्रियों के लिए न तो फुटओवर ब्रिज था और न ही अंडरपास की सुविधा। यहां से गुजरने वाले लोगों को जान हथेली पर रखकर सड़क को क्रास करना पड़ता है। लोगों के पैदल सड़क पार करने से दोनों ओर सड़क पर वाहनों के पहिए थम जाते थे। इसके बन जाने से न सिर्फ यहां होने वाले सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि जाम की समस्या का भी समाधान होगा।


    शंकर चौक पर बने सबवे को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पैदल यात्रियों द्वारा इसका इस्तेमाल किए जाने से जहां सड़क हादसों में कमी आएगी, वहीं इससे जाम से भी काफी राहत मिलेगी। बीते दिनों डीसीपी समेत अन्य लोगों ने यहां का निरीक्षण भी किया है। यहां की सुविधाएं देखी गई हैं।


    -सत्यपाल यादव, एसीपी ट्रैफिक हाईवे व हेडक्वार्टर